Почему семья является более сложной социальной структурой чем брак?)

Обществознание
Почему семья является более сложной социальной структурой чем брак?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в браке состоят всего лишь муж и жена,а семья-несколько поколений.Это понятие намного шире нежели брак
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