Турист ехал на автобусе 2 ч и на поезде 3 ч. Всего этим видами транспорта турист про??хал 576 км. При этом на автобусе он проехал 1 целую одну 2 того пути, который он проехал на поезде. С какой скоростью турист ехал на автобусе...

Математика

Турист ехал на автобусе 2 ч и на поезде 3 ч. Всего этим видами транспорта турист про??хал 576 км. При этом на автобусе он проехал 1 целую одну 2 того пути, который он проехал на поезде. С какой скоростью турист ехал на автобусе и с какой на поезде? ​​

Автор: Гость