Турист ехал на автобусе 2 ч и на поезде 3 ч. Всего этим видами транспорта турист про??хал 576 км. При этом на автобусе он проехал 1 целую одну 2 того пути, который он проехал на поезде. С какой скоростью турист ехал на автобусе...

Математика
Турист ехал на автобусе 2 ч и на поезде 3 ч. Всего этим видами транспорта турист про??хал 576 км. При этом на автобусе он проехал 1 целую одну 2 того пути, который он проехал на поезде. С какой скоростью турист ехал на автобусе и с какой на поезде? ​​
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На автобусе он проехал 1,5 расстояния на поезде Пусть х - расстояние на поезде.  1,5 х + х = 576  2,5 х = 576 х = 230,4 км (проехал на поезде) 1,5 х = 230,4 * 1,5 = 345,6 230,4 / 3 = 76,8 км/ч - скорость поездки на поезде 345,6 / 2 = 172, 8 км/ч - скорость поездки на автобусе 
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