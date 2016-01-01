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Решите уровнение -(х+1)=-2,1/3
Математика
Решите уровнение -(х+1)=-2,1/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-x-1=-2,1:3 -1x=0,7 -x=0,7:(-1) x=-0,7
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