Arctg 1 - arctg корень из 3
Алгебра
Arctg 1 - arctg корень из 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Artg1-arctg√3=π/4-π/3=3π-4π/12=-π/12
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