Что означает: Ч,Л,Т,П
Биология
Что означает: Ч,Л,Т,П
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно вот ориентир Формула цветка вишни имеет следующий вид: ч5л5т5п1, где ч5 означает, что у цветка 5 чашелистиков, л5 - 5 лепестков, т5 - 5 тычинок и 1 пестик
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