Что означает 10^ помогите пожалуйста

Физика
Что означает 10^ помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы число в какой-то степени. Например у тебя это может быть 10 в 5 степени
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