Решите неравнества. 142 номер, очень надо, спасибо заранее

Алгебра
Решите неравнества. 142 номер, очень надо, спасибо заранее
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Гость:
Всё решаем по схемам.
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