При каком значении k график функции y=k×x+7 проходит через точку C(7;-1)
Алгебра
При каком значении k график функции y=k×x+7 проходит через точку C(7;-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем координаты точки в функцию. вместо х подставляем 7, вместо у -1. -1=7к+7 решаем как обычное уравнение. неизвестные переменные в одну часть, известные в другую с противоположным знаком. 7к+7= -1 7к=-1-7 7к=-8 к=-8/7 к=-1 1/7 значит, при значении к=-1 1/7 график функции у=кх+7 проходит через точку С(7;-1)
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