Определите объём(мл) и количество вещества (моль) в 3г сероводорода
Химия
Определите объём(мл) и количество вещества (моль) в 3г сероводорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(H2S)=1*2+32=34 m=n*M n=m/M=3/34=0.09 (моль) V=Vm*n Vm=22,4 л/моль V=22.4*0.09=2.02 (л)
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