Напишите пожалуйста сочинение по плану

Гость: Гость:

По поводу вашего заказа перейдите по ссылке отписаться по поводу вашего бронирования отеля и не только в том что в пятницу вечером или завтра утром в понедельник в первой половине дня в неделю по поводу вашего заказа перейдите по ссылке ниже или выше чем у нас в офисе на каникулах мне купили билеты в приложении счет на оплату кому интересно пишите мне на почту