Что такое эпитет и персонификация с примерами

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Эпи́тет — определение при слове, влияющее на его выразительность. Выражается преимущественно именем прилагательным, но также наречием («горячо любить») , именем существительным («веселья шум») , числительным (вторая жизнь) . Олицетворе́ние (персонифика́ция, прозопопея) — троп, присвоение свойств одушевлённых предметов неодушевлённым. Весьма часто олицетворение применяется при изображении природы, которая наделяется теми или иными человеческими чертами. Примеры: А и горе, горе, гореваньице! А и лыком горе подпоясалось, Мочалами ноги изопутаны. Мета́фора — троп, слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака. Примеры: начинка высказывания, червь сомнения Сравне́ние — троп, в котором происходит уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них признаку. Цель сравнения — выявить в объекте сравнения новые, важные для субъекта высказывания свойства. Примеры: Мужик глуп, как свинья, а хитёр, как чёрт, Попытка — не пытка