Составить диалог и записать:Который час? Сейчас 4 часа 16 минут.
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Составить диалог и записать:Который час? Сейчас 4 часа 16 минут.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Извините, мальчик, вы не подскажете, который час? - спросила меня женщина на улице -Сейчас 16:16(4 часа 16 минут) -сказал я, посмотрев в телефон _____________________________________ (можно добавить) -Спасибо
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