Маша и вера вышли из двух сел навстречу друг другу. Маша со скорости 3 км в час и её ??корость была в 1 1/2 раз меньше скорости меньше Скорости веры. Через 1 1/3 девочки встретились найдите расстояние между сёлами

Математика

Маша и вера вышли из двух сел навстречу друг другу. Маша со скорости 3 км в час и её ??корость была в 1 1/2 раз меньше скорости меньше Скорости веры. Через 1 1/3 девочки встретились найдите расстояние между сёлами

Автор: Гость