Маша и вера вышли из двух сел навстречу друг другу. Маша со скорости 3 км в час и её ??корость была в 1 1/2 раз меньше скорости меньше Скорости веры. Через 1 1/3 девочки встретились найдите расстояние между сёлами
Математика
Маша и вера вышли из двух сел навстречу друг другу. Маша со скорости 3 км в час и её ??корость была в 1 1/2 раз меньше скорости меньше Скорости веры. Через 1 1/3 девочки встретились найдите расстояние между сёлами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость Веры: V=3*3/2=9/2=4.5 км/час Тогда расстояние: (3+9/2)*4/3=(15/2)*(4/3)=60/6=10 км
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