Составьте характеристику планет Солнечной системы 1)Удаленность от Солнца 2)Поверхность 3)Атмосфера 4)Кольца 5)Спутники
Окружающий мир
Составьте характеристику планет Солнечной системы 1)Удаленность от Солнца 2)Поверхность 3)Атмосфера 4)Кольца 5)Спутники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)удалённость от солнца,2)атмосфера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маша и вера вышли из двух сел навстречу друг другу. Маша со скорости 3 км в час и её ??корость была в 1 1/2 раз меньше скорости меньше Скорости в...
Русский язык
Алгебра
Для приготовления строительного раствора цемент песок и вода берутся в отношении 1:1;0,4.Сколько цемента требуется для преготовления 96кг раствора?