Составьте характеристику планет Солнечной системы 1)Удаленность от Солнца 2)Поверхность 3)Атмосфера 4)Кольца 5)Спутники

Окружающий мир
Составьте характеристику планет Солнечной системы 1)Удаленность от Солнца 2)Поверхность 3)Атмосфера 4)Кольца 5)Спутники
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)удалённость от солнца,2)атмосфера.
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