Решите пожалуйста номер 10 или 6! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Математика
Решите пожалуйста номер 10 или 6! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№10. 1/3<x<0.5 (домножим всё на 3), получим: 1<3x<1.5. Пусть 3х=1,1; 1,2; 1,3. Тогда х=0,37; 0,4; 0,43.
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