Помогите, пожалуйста ,от данных глаголов образуйте форму 1 го лица единственного числа где это возможно . Убедить, класть,чудить,отпочковаться,уведомить,выздороветь,ржаветь,вести,махать,пылесосить,опротиветь, стелить,победить,...

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Помогите, пожалуйста ,от данных глаголов образуйте форму 1 го лица единственного числа где это возможно . Убедить, класть,чудить,отпочковаться,уведомить,выздороветь,ржаветь,вести,махать,пылесосить,опротиветь, стелить,победить,мокнуть,ощутить ,ненавидеть,сквозить,очутиться, преградить ,опостылеть,полоскать,колыхаться, роптать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убеждаю, уведомляю, выздоравливаю, ржавею, веду, машу, пылесошу, побеждают, мокну, ощущаю, ненавижу, преграждаю, полощу
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