NaOH+Cu(NO)3 - ? Решение и объяснение , пожалуйста!
Химия
NaOH+Cu(NO)3 - ? Решение и объяснение , пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается Cu(OH)2 (в осадок) + NaNO3 реакция протекает за счет образования осадка, и более активный металл(Na) вытесняет менее активный(Cu)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите, пожалуйста ,от данных глаголов образуйте форму 1 го лица единственного числа где это возможно . Убедить, класть,чудить,отпочковаться,ув...
Окружающий мир
Составьте характеристику планет Солнечной системы 1)Удаленность от Солнца 2)Поверхность 3)Атмосфера 4)Кольца 5)Спутники