NaOH+Cu(NO)3 - ? Решение и объяснение , пожалуйста!

Химия
NaOH+Cu(NO)3 - ? Решение и объяснение , пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается Cu(OH)2 (в осадок) + NaNO3 реакция протекает за счет образования осадка, и более активный металл(Na) вытесняет менее активный(Cu)
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