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Раскройте скобки: 23•(100+10+3)
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Раскройте скобки: 23•(100+10+3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 (100+10+3) = 2300+230+69= 2599
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