Что означает символ "~" в алгебре логики?

Информатика
Что означает символ "~" в алгебре логики?
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Гость:
Ну как я знаю ~ такой знак это примерно
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