1. Вставьте безударные гласные, найдите проверочные слова. Объед...нение, вопл...ще??ие, обог...щение, прод...лжение, уд...вление; р...скошный, разъ...ренный, уж...сающий, ст...снительный; разоч...ровать, исс...кать, распор......
Русский язык
1. Вставьте безударные гласные, найдите проверочные слова. Объед...нение, вопл...ще??ие, обог...щение, прод...лжение, уд...вление; р...скошный, разъ...ренный, уж...сающий, ст...снительный; разоч...ровать, исс...кать, распор...диться, возр...дить, изм...нить; скр...пить листы — скр...петь перьями; раск...лить железо — раск...лоть полено; не об...жать слабых — об...жать всю территорию; овл...деть знаниями, любимый препод...ватель, пол...тический компромисс, всеобщее пок...яние, за...вление правительства, озн...меновать событие, российское гр...жданство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объединение, ВОПЛОЩЕНИЕ, ОБОГАЩЕНИЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ, УДИВЛЕНИЕ, РОСКОШНЫЙ, РАЗЪЯРЕННЫЙ, ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫЙ, УЖАСАЮЩИЙ, СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ, РАЗОЧАРОВАТЬ, ИССЯКАТЬ, РАСПОРЯДИТЬСЯ, ВОЗРОДИТЬ, ИЗМЕНИТЬ, СКРЕПИТЬ, СКРИПЕТЬ, РАСКАЛИТЬ, РАСКОЛОТЬ, НЕ ОБИЖАТЬ, ОБЕЖАТЬ, ОВЛАДЕТЬ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ПОКАЯНИЕ, ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ,ЗАЯВЛЕНИЕ, ОЗНАМЕНОВАТЬ, ГРАЖДАНСТВО
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