Аахинский мирный договор 1748г. итоги
История
Аахинский мирный договор 1748г. итоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АахЕнский мирный договор 18 октября(предварительно 30 апреля) 1748 года между Англией и Голландией, с одной стороны, и Францией с другой. 20 окт к миру присоединилась Испания, 23 окт Австрия, 25 Модерна, 28 Генуя, 7 ноября- Сардинское королевство. Из-за этого мира Австрия потеряла почти всю Силезию, переходившей к Пруссии, а также часть итальянских земель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задуманное число умножили на 3,от произведения отняли 6 и результат разделили на 2.??олучилось 15.Найди задуманное число