Аахинский мирный договор 1748г. итоги

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Аахинский мирный договор 1748г. итоги
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Гость:
   АахЕнский мирный договор 18 октября(предварительно 30 апреля) 1748 года между Англией и Голландией, с одной стороны, и Францией с другой. 20 окт к миру присоединилась Испания, 23 окт Австрия, 25 Модерна, 28 Генуя, 7 ноября- Сардинское королевство. Из-за этого мира Австрия потеряла почти всю Силезию, переходившей к Пруссии, а также часть итальянских земель.
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