На какие государства распался арабский халифат ?

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Арабский халифат (по-арабски خلافة إسلامية‎‎ — исламский халифат) — теократическое мусульманское государство, возникшее в результате мусульманских завоеваний в VII—IX вв. и возглавлявшееся халифами. Арабские завоевания, начатые c покорения восставших племён Аравийского полуострова, когда, с известием о смерти Магомета почти вся Аравия, кроме Мекки, Медины и Таифа, отошла от ислама, они завершишились завоеванием арабами стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Пиринейского полуострова, Крита, Мальты, Сицилии, Сардинии и Южной Италии. Со временем единый халифат распался: первой отпала арабская Испания, где образовался Кордовский эмират. Затем откололись Марокко и Восточный Магриб, Средняя Азия и Восточный Иран. Во второй половине X века Визания вернула Крит, Киликию и Антиохию. Со временем на месте халифата образовались новые государства, но арабы, несмотря на имеющиеся между ними диалектные и даже антропологические различия, остались арабами на всей его бывшей территории за исключением европейских территорий халифата, Ирана, Закавказья и Средней Азии.