Задайте формулой линейную функцию y=rx,график которой параллелен графику данной линейной функции: в)y=1/3x+2 г)y=-0,5x-4
Алгебра
Задайте формулой линейную функцию y=rx,график которой параллелен графику данной линейной функции: в)y=1/3x+2 г)y=-0,5x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула линеной функции: y=kx+b; где k - угловой коэффицент и отвечает за наклон прямой, а b - двигает линию по ox; значит надо бросто убрать b; в)y=1/3x; г)y=-0,5x;
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