Спишіть речення, ставлячи подані в дужках прикметники у простій формі вищого ступеня порівняння. У яких словах при словотворені випали суфикси? 1. І стоіть уже осінь за литечко ( висока) 2. Він був наполовину (низький) від Де...
Українська мова
Спишіть речення, ставлячи подані в дужках прикметники у простій формі вищого ступеня порівняння. У яких словах при словотворені випали суфикси? 1. І стоіть уже осінь за литечко ( висока) 2. Він був наполовину (низький) від Дениса 3. Осінь танула, як воскова свічка, ставала все (прозора) і (легка) 4. Весняна земля (солодка) за траву. 5. Добре ім(апостроф)я (дороге( ща великі богатства) Писати тільки слово яке треба вставити. Даю 20 балів.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І СТОЇТЬ УЖЕ ОСІНЬ ЗА ЛІТЕЧКО ВИЩА. ВІН БУВ НАПОЛОВИНУ НИЖЧИЙ ВІД ДЕНИСА. ОСІНЬ ТАНУЛА, ЯК ВОСКОВА СВІЧКА, СТАВАЛА ВСЕ ПРОЗОРІШОЮ І ЛЕГШОЮ. ВЕСНЯНА ЗЕМЛЯ СОЛОДША ЗА ТРАВУ. ДОБРЕ ІМ'Я ДОРОЖЧЕ ЗА ВЕЛИКІ БАГАТСТВА.
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