Составьте предложения со словами посмотреть подойти заметить улыбнуться выйти в??ять сказать решить открыть купить
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Составьте предложения со словами посмотреть подойти заметить улыбнуться выйти в??ять сказать решить открыть купить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человеку надо посмотреть на часы. Сторож заметил вора в магазине. Девочка улыбнулась мальчику. "Как выйти из этого помещения"- говорили люди. Мальчик взял у меня несколько конфет. Студент сказал правильный ответ. Мы решаем примеры по математике. Женщина не может открыть странную коробку. Я купил в магазине много яблок. Курьер подошёл ко мне с посылкой.
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