Всем доброго вечера, прошу вас мне помочь. Я пытаюсь давать самому себе обещания, но получается - я их не выполняю. Как мне выполнять свои обещания? :)Прошу помогите мне!
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Всем доброго вечера, прошу вас мне помочь. Я пытаюсь давать самому себе обещания, но получается - я их не выполняю. Как мне выполнять свои обещания? :)Прошу помогите мне!
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Гость:
Мотивируй себя чем-нибудь. :-)
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