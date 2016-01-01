Когда были первые заморозки в Калужской области в 2016 году
Окружающий мир
Когда были первые заморозки в Калужской области в 2016 году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сентябре ...........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Другие предметы
Всем доброго вечера, прошу вас мне помочь. Я пытаюсь давать самому себе обещания, но получается - я их не выполняю. Как мне выполнять свои обещания...
Українська мова
Спишіть речення, ставлячи подані в дужках прикметники у простій формі вищого ступеня порівняння. У яких словах при словотворені випали суфикси? 1...
Русский язык
Составьте предложения со словами посмотреть подойти заметить улыбнуться выйти в??ять сказать решить открыть купить
Биология