Когда были первые заморозки в Калужской области в 2016 году

Окружающий мир
Когда были первые заморозки в Калужской области в 2016 году
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сентябре ...........
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