Помагите зделать 3 упражнение с переводом
Английский язык
Помагите зделать 3 упражнение с переводом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) isn*t doing He*s playing 3)isn*t cooking He*s cleaning 4)isn*t having He*s cooking
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