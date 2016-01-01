Помагите зделать 3 упражнение с переводом

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Помагите зделать 3 упражнение с переводом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) isn*t doing  He*s playing  3)isn*t cooking He*s cleaning  4)isn*t having  He*s cooking 
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