Во время циркового выступления голуби садились на обруч друг за другом так, чтобы значение предыдущего выражения было первым числом в следующем примере .Покажи линиями, в каком порядке голуби садились на обруч

Математика

Во время циркового выступления голуби садились на обруч друг за другом так, чтобы значение предыдущего выражения было первым числом в следующем примере .Покажи линиями, в каком порядке голуби садились на обруч

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