Во время циркового выступления голуби садились на обруч друг за другом так, чтобы значение предыдущего выражения было первым числом в следующем примере .Покажи линиями, в каком порядке голуби садились на обруч
Математика
Во время циркового выступления голуби садились на обруч друг за другом так, чтобы значение предыдущего выражения было первым числом в следующем примере .Покажи линиями, в каком порядке голуби садились на обруч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не чиво не понимаю прости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
"Помни, что время - деньги." Пример работы каких экономических институтов наиболе?? явно демонстрирует этот принцип? А) трансакции Б) фондова...
Русский язык
Английский язык
Математика
Купили молотый кофе и кофе в зернах. В зернах купили 3/8 кг, а молотого-на 1/8кг меньше. Какова масса всего купленного кофе?