Сочинение на тему " луг проснулся "

Гость: Гость:

Ранняя зорька, расстилаясь вдоль горизонта, окрасила поднебесье лилово-лазурными тонами. Необъятная ширь зеленеющего луга раскинулась отлогими склонами до, синеющей вдали, речушки, бьющейся между каменистыми берегами. Ранние стада, призывно мычавших, коров и блеющих, кудрявых овец разбрелись по сочной траве цветущего луга, выискивая там угощение повкуснее. Табун резвых лошадей своим заливистым ржанием, взлетевшим к одиноким облакам, прорезал утреннюю тишину. Крупные, лохматые собаки, неизменные помощники местных пастухов, с веселым лаем обегали своих подопечных, не позволяя стадам слишком разбредаться. Басовито загудели бархатные, полосатые шмели, снимая пробы нектара с ярких, цветочных бутонов. Затрепетали прозрачными крылышками изящные стрекозы, едва касаясь тонких стеблей своими хрупкими ножками. С цветка на цветок запорхали красочные мотыльки, дополняя неповторимой росписью своих бархатных крылышек колорит живописного пейзажа. Полевые цветы, словно разбросанное горстями конфетти, пестрели разноцветными брызгами в изумруде зелени. Алые маки и синие васильки, желтоглазые ромашки и взъерошенные головки лилового клевера дополняли неповторимую картину цветущего луга палитрой радужных красок. Знойное солнце кувыркалось в бесконечно глубоком небе, то ныряя за облака, то бросая пучки золотых лучей в сиреневую линию горизонта. До самого вечера зеленый луг благоухал ароматами разнотравья и звенел трелями звонкоголосых птиц, наслаждаясь прекрасной погодой жаркого, летнего дня.