Изобразите на координатной плоскости решение системы неравенств (X-1)^2 +y^2- 2y lt;0, (x-1)^2 +y^2 не равно 0
Алгебра
Изобразите на координатной плоскости решение системы неравенств (X-1)^2 +y^2- 2y lt;0, (x-1)^2 +y^2 не равно 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот график: синяя штриховка - 1 неравнество; зеленая штриховка - 2 неравенство; x принадлежит(0;2)
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