Чернеет лес, теплом разбуженный Весенней сыростью объят. А уж на ниточках жемчу??ины От ветра каждого дрожат. Бутонов круглые бубенчики Ещё закрыты и плотны, Но солнце раскрывает венчики У колокольчиков весны. Прочитай...

Литература

Чернеет лес, теплом разбуженный Весенней сыростью объят. А уж на ниточках жемчу??ины От ветра каждого дрожат. Бутонов круглые бубенчики Ещё закрыты и плотны, Но солнце раскрывает венчики У колокольчиков весны. Прочитайте.Как поэт называет ландыши?Подчеркните.

Автор: Гость