Чернеет лес, теплом разбуженный Весенней сыростью объят. А уж на ниточках жемчу??ины От ветра каждого дрожат. Бутонов круглые бубенчики Ещё закрыты и плотны, Но солнце раскрывает венчики У колокольчиков весны. Прочитай...

Литература
Чернеет лес, теплом разбуженный Весенней сыростью объят. А уж на ниточках жемчу??ины От ветра каждого дрожат. Бутонов круглые бубенчики Ещё закрыты и плотны, Но солнце раскрывает венчики У колокольчиков весны. Прочитайте.Как поэт называет ландыши?Подчеркните.
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Гость:
Ландыши-колокольчики весны
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