Чёрный стриж летел 4 мин со скоростью 3 км \ мин . с какой скоростью жолжда лететь ут??а кряква , чтобы преодалеть это расстояние за 6 мин .
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Чёрный стриж летел 4 мин со скоростью 3 км \ мин . с какой скоростью жолжда лететь ут??а кряква , чтобы преодалеть это расстояние за 6 мин .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пройденное расстояние = 3 * 4 = 12км Скорость утки = 12 / 6 = 2 км/мин
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