Чёрный стриж летел 4 мин со скоростью 3 км \ мин . с какой скоростью жолжда лететь ут??а кряква , чтобы преодалеть это расстояние за 6 мин .

Математика

Чёрный стриж летел 4 мин со скоростью 3 км \ мин . с какой скоростью жолжда лететь ут??а кряква , чтобы преодалеть это расстояние за 6 мин .

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