Числитель несократимой обыкновенной дроби на 5 меньше ее знаменателя. если числитель этой дроби уменьшить на 2, а знаменатель увеличить на 16, то дробь уменьшиться на одну третью.найдите эту дробь
Алгебра
Числитель несократимой обыкновенной дроби на 5 меньше ее знаменателя. если числитель этой дроби уменьшить на 2, а знаменатель увеличить на 16, то дробь уменьшиться на одну третью.найдите эту дробь
Ответ(ы):
Гость:
(х-5)/х- (х-5-2)/х+16=1/3; 3(х-5)(х+16)-3(х-7)х=х(х+16); 3х^2+48х -15х-240-3х^2+21х- х^2 -16х=0; х^2 -38х +240=0; Д=38*38-960=484=22*22; х1=(38-22)/2=8; х2=30 Ответ:3/8
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