Числитель несократимой обыкновенной дроби на 5 меньше ее знаменателя. если числитель этой дроби уменьшить на 2, а знаменатель увеличить на 16, то дробь уменьшиться на одну третью.найдите эту дробь

Алгебра

Числитель несократимой обыкновенной дроби на 5 меньше ее знаменателя. если числитель этой дроби уменьшить на 2, а знаменатель увеличить на 16, то дробь уменьшиться на одну третью.найдите эту дробь

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