Помогите пожалуйста!!! Что беспокоит автора в повести Толстого, когда он думает о детстве?

Литература
Помогите пожалуйста!!! Что беспокоит автора в повести Толстого, когда он думает о детстве?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Печаль потому что иво беспокоит его детства
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