Помогите составить 5 предложений по английскому язику на тему Covent Gaden 1 что является туристическим центром в Лондоне? 2 кака я площадь есть в Ковен Гаден? 3 что можно купить в Ковен Гаден? 4 какие места можно посетить ...
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Помогите составить 5 предложений по английскому язику на тему Covent Gaden 1 что является туристическим центром в Лондоне? 2 кака я площадь есть в Ковен Гаден? 3 что можно купить в Ковен Гаден? 4 какие места можно посетить в Ковен Гаден?
Ответ(ы):
Гость:
what is turistic centre in london?which square is in Covent Gaden?what is can buy in Covent Gaden?which places can see in Covent Gaden?
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