Сколько букв и звуков в словах клюют, друзья,сизая
Русский язык
Сколько букв и звуков в словах клюют, друзья,сизая
Ответ(ы):
Гость:
Клюют-5 букв,7 звуков друзья-6 букв,6 звуков сизая-5 букв,6 звуков
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