Найди глагол 2 спряжения любить стелить замерзать мёрзнуть

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Найди глагол 2 спряжения любить стелить замерзать мёрзнуть
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Любить,стелить.....................
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