Как число 1011101100010101010111100101010 перевести из двоичной системы в десятичную с объяснениями как это делать
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Как число 1011101100010101010111100101010 перевести из двоичной системы в десятичную с объяснениями как это делать
Ответ(ы):
Гость:
Для перевода необходимо умножить разряд числа на соответствующую ему степень разряда. 1011101100010101010111100101010 = 2^30*1 + 2^29*0 + 2^28*1 + 2^27*1 + 2^26*1 + 2^25*0 + 2^24*1 + 2^23*1 + 2^22*0 + 2^21*0 + 2^20*0 + 2^19*1 + 2^18*0 + 2^17*1 + 2^16*0 + 2^15*1 + 2^14*0 + 2^13*1 + 2^12*0 + 2^11*1 + 2^10*1 + 2^9*1 + 2^8*1 + 2^7*0 + 2^6*0 + 2^5*1 + 2^4*0 + 2^3*1 + 2^2*0 + 2^1*1 + 2^0*0 = 1073741824 + 0 + 268435456 + 134217728 + 67108864 + 0 + 16777216 + 8388608 + 0 + 0 + 0 + 524288 + 0 + 131072 + 0 + 32768 + 0 + 8192 + 0 + 2048 + 1024 + 512 + 256 + 0 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 1569369898
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