Дана геометрическая прогрессия (b нное),знаменатель которой равен 4 , b1= 3/4. Найдите ??умму первых 4 ее членов. P.S если можно дайте подробное решение
Математика
Дана геометрическая прогрессия (b нное),знаменатель которой равен 4 , b1= 3/4. Найдите ??умму первых 4 ее членов. P.S если можно дайте подробное решение
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