3 правильных высказывания.1тайга самая большая природная зона России.2почвы тайги плодородные,и поэтому лес в тех местах непроходимый.3животный мир тайги богат и разнообразен.4почвы тайги бедны перегноем, сильно увлажнены.5хозя...
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3 правильных высказывания.1тайга самая большая природная зона России.2почвы тайги плодородные,и поэтому лес в тех местах непроходимый.3животный мир тайги богат и разнообразен.4почвы тайги бедны перегноем, сильно увлажнены.5хозяином тайги называют рысь.6тайга похожа на тундру это ровное пространство с бедной растительностью.три правильных высказывания.
Ответ(ы):
Гость:
1,3,4 Это правельно! ))))))))))))))
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