Словосочетания со словам пренебрегать пришкольный преградить препятствие пресл??довать примерениеВведите свой вопрос

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Словосочетания со словам пренебрегать пришкольный преградить препятствие пресл??довать примерениеВведите свой вопрос
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пренебрегать -чем? - знаниями - управление пришкольный - какой? - участок -согласование преградить - что? - дорогу - управление увидеть- что? - препятствие - управление преследовать-кого? - врага -управление примирение друзей - кого? - управление (долгожданное  (какое?)примирение-согласование
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