Словосочетания со словам пренебрегать пришкольный преградить препятствие пресл??довать примерениеВведите свой вопрос

Гость: Гость:

Пренебрегать -чем? - знаниями - управление пришкольный - какой? - участок -согласование преградить - что? - дорогу - управление увидеть- что? - препятствие - управление преследовать-кого? - врага -управление примирение друзей - кого? - управление (долгожданное (какое?)примирение-согласование