Срочно ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! В. О. Ключевский об Александре I в 1813 - 1825 гг. Бури военных лет сдули накладные краски; исторический грим стал не нужен; тильзитский полишинель больше не тревожил самолюбие; играть стало не...

История

Срочно ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! В. О. Ключевский об Александре I в 1813 - 1825 гг. Бури военных лет сдули накладные краски; исторический грим стал не нужен; тильзитский полишинель больше не тревожил самолюбие; играть стало некого; почувствовалась потребность быть самим собой. С Россией у него не было никакой связи, не нравственной, не даже этнографической: внук немца из Голштинии и немки из Ангальт - Цербста, он родился от принцессы из Вюртемберга, вскормлен немкой из Лифляндии, воспитан вольтерьянцем из Швейцарии. С прошлым, составившимся из таких случайностей, Александр после наполеонвских войн создал себе в России положение, исполненное противоречий. О каких противоречиях говорит автор? Как эти противоречия влияли на характер внутренней политики царя после Отечественной войны? Какие из них были определяющими? Почему?

Автор: Гость