Срочно ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! В. О. Ключевский об Александре I в 1813 - 1825 гг. Бури военных лет сдули накладные краски; исторический грим стал не нужен; тильзитский полишинель больше не тревожил самолюбие; играть стало не...
История
Срочно ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! В. О. Ключевский об Александре I в 1813 - 1825 гг. Бури военных лет сдули накладные краски; исторический грим стал не нужен; тильзитский полишинель больше не тревожил самолюбие; играть стало некого; почувствовалась потребность быть самим собой. С Россией у него не было никакой связи, не нравственной, не даже этнографической: внук немца из Голштинии и немки из Ангальт - Цербста, он родился от принцессы из Вюртемберга, вскормлен немкой из Лифляндии, воспитан вольтерьянцем из Швейцарии. С прошлым, составившимся из таких случайностей, Александр после наполеонвских войн создал себе в России положение, исполненное противоречий. О каких противоречиях говорит автор? Как эти противоречия влияли на характер внутренней политики царя после Отечественной войны? Какие из них были определяющими? Почему?
Ответ(ы):
Гость:
Александра всю его жизнь преследовала его нерешительность! Он боялся участи своего отца, Павла 1! Сначала Александр, перед ОВ, проводил курс либеральных реформ, отменял практически все приказы, созданные его отцом. После заграничного похода, посмотрев на Европу, в которой царила конституционная монархия, а в некоторых и республика. Он решил свернуть курс реформ.
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