Из букв и слогов слова «нас - тро - е - ни - е» создайте новые слова. И КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ПО ЛИТЕРАТУРЕ,ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ ВИШНЕВЫЙ САД,НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Литература

Из букв и слогов слова «нас - тро - е - ни - е» создайте новые слова. И КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ПО ЛИТЕРАТУРЕ,ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ ВИШНЕВЫЙ САД,НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость