Из букв и слогов слова «нас - тро - е - ни - е» создайте новые слова. И КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ПО ЛИТЕРАТУРЕ,ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ ВИШНЕВЫЙ САД,НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Литература
Из букв и слогов слова «нас - тро - е - ни - е» создайте новые слова. И КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ПО ЛИТЕРАТУРЕ,ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ ВИШНЕВЫЙ САД,НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
Трое,рот,сани,они.трон.
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