1) Каково строение пыльцевого зерна? 2) Что происходит с пыльцевыми зёрнами, попав??ими на рыльце пестиков ? 3) Что развивается из генеративной клетки? 4) Где развивается в цветке зародышевый мешок и из чего он состоит? 5) ...

Биология

1) Каково строение пыльцевого зерна? 2) Что происходит с пыльцевыми зёрнами, попав??ими на рыльце пестиков ? 3) Что развивается из генеративной клетки? 4) Где развивается в цветке зародышевый мешок и из чего он состоит? 5) Что такое оплодотворение и почему у цветковых растений его называют двойным? 6) Что развивается в цветке из оплодотваренной яйцеклетки , а что - из оплодотваренной центральной клетки? 7)Что входит в состав семени? 8)Из каких частей цветка образуется околоплодник?

Автор: Гость