1) Каково строение пыльцевого зерна? 2) Что происходит с пыльцевыми зёрнами, попав??ими на рыльце пестиков ? 3) Что развивается из генеративной клетки? 4) Где развивается в цветке зародышевый мешок и из чего он состоит? 5) ...
Биология
1) Каково строение пыльцевого зерна? 2) Что происходит с пыльцевыми зёрнами, попав??ими на рыльце пестиков ? 3) Что развивается из генеративной клетки? 4) Где развивается в цветке зародышевый мешок и из чего он состоит? 5) Что такое оплодотворение и почему у цветковых растений его называют двойным? 6) Что развивается в цветке из оплодотваренной яйцеклетки , а что - из оплодотваренной центральной клетки? 7)Что входит в состав семени? 8)Из каких частей цветка образуется околоплодник?
Ответ(ы):
Гость:
Пыльцевое зерно покрыто 2 слоями оболочки, внутри находятся вегетативная и генеративная клетки 2. пыльцевые зерна попадая на рыльце пестика начинают прорастать за счет пыльцевой трубки. которая образуется из вегетативной клетки Попадание пыльцы на рыльце пестика - опыление 3.Из генеративной клетки образуются 2 спермия Оплодотворение называется двойным так как оплодотворяются 2 яйцеклетки, находящиеся в завязи пестика. Первый спермий сливается с яйцеклеткой образуется зигота, дающая зародыш, второй спермий сливается с центральной яйцеклеткой - образуется эндосперм. зародыш однодольных растений состоит из 1 семядоли .корешка. стебелька и почечки. Зародыш двудольных состоит из2 семядолей,корешка. стебелька и почечки. Семя покрыто семенной кожурой и внутри зародыш. Плод образуется из стенок завязи
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