По окончании хоккейного турнира две команды-победители набрали одинаковое колли??ество очков.Для установления одного победителя было решено, чтобы эти команды провели между собой несколько игр до тех пор , пока одна из команд н...

Математика
По окончании хоккейного турнира две команды-победители набрали одинаковое колли??ество очков.Для установления одного победителя было решено, чтобы эти команды провели между собой несколько игр до тех пор , пока одна из команд не одержит 4 победы.Ничьх в этих играх нет. КАКОЕ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИГР МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ? а)6 б) 7 в) 8 г) 9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ в ,т.е. 7 игр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Нужна помощь с немецким Там написано ,что нужно вставить нужное слово
Ответить
Английский язык
Перевелите слово по английскому слово часы игра и белков пожайлуста прошу
Ответить
Алгебра
Помогите решить пожалуйста 16.17 и 16.18 срочнооо))
Ответить
Математика
Докажите что сумма номеров счастливых билетов делится на 13. счастливый билет - счастливый билет называют счастливым если сумма первых трех цифр ...
Ответить
Английский язык
Переделать предложения в косвеную речь. 1)Он сказал нам придти завтра. 2)Папа ска??ал мне не оставаться там долго 3)Питер сказал им не уходит...
Ответить