По окончании хоккейного турнира две команды-победители набрали одинаковое колли??ество очков.Для установления одного победителя было решено, чтобы эти команды провели между собой несколько игр до тех пор , пока одна из команд н...
Математика
По окончании хоккейного турнира две команды-победители набрали одинаковое колли??ество очков.Для установления одного победителя было решено, чтобы эти команды провели между собой несколько игр до тех пор , пока одна из команд не одержит 4 победы.Ничьх в этих играх нет. КАКОЕ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИГР МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ? а)6 б) 7 в) 8 г) 9
Ответ(ы):
Гость:
Ответ в ,т.е. 7 игр.
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