Докажите что сумма номеров счастливых билетов делится на 13. счастливый билет - счастливый билет называют счастливым если сумма первых трех цифр его номера равна сумме трех последних цифр
Математика
Докажите что сумма номеров счастливых билетов делится на 13. счастливый билет - счастливый билет называют счастливым если сумма первых трех цифр его номера равна сумме трех последних цифр
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