Словосочетания со словами пренебрегать,пришкольный,преградить,препятствие,прес??едовать и примирение
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Словосочетания со словами пренебрегать,пришкольный,преградить,препятствие,прес??едовать и примирение
Ответ(ы):
Гость:
Пренебрегать здоровьем, старый пришкольный двор, преградить путь собою, самое трудное препятствие, преследовать волка, примирении отца и сына
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