Как нахомить площадь прямоугольного треугольник

Математика
Как нахомить площадь прямоугольного треугольник
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/2 на произведение катетов. Это и есть площадь.
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