Покажите на двух примерах что окончание суффикс и приставка дейсвительно являются значимыми частями слова

Русский язык
Покажите на двух примерах что окончание суффикс и приставка дейсвительно являются значимыми частями слова
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Приставка расцветут,отцветут суффикс  цветок,цветочек окончание снега,снегу 
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