Покажите на двух примерах что окончание суффикс и приставка дейсвительно являются значимыми частями слова
Русский язык
Покажите на двух примерах что окончание суффикс и приставка дейсвительно являются значимыми частями слова
Ответ(ы):
Гость:
Приставка расцветут,отцветут суффикс цветок,цветочек окончание снега,снегу
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